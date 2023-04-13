威爾斯王妃凱特

英王查爾斯5月6日即將加冕，如今受邀出席的薩塞克斯公爵夫婦終於表明，屆時將由哈利單獨參加，而梅根將和一對子女留在加州。面對這新發展，王室專家說，這是「理想的折衷」。

據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，雖然查爾斯表示，對哈利夫妻不能同時出席感到失望，但對小兒子能參加，還是感到欣悅。然而，據說王室其他成員聽到梅根不來，都鬆了口氣。

專家說，要是梅根出席，會感到格外不自在的，就是威爾斯王妃凱特。近幾個月來，由於哈利和梅根的爆料紀錄片去年底播出，加上哈利今年1月又出版了吐槽英國王室，還有矛頭對準哥哥威廉的回憶錄《備胎》（Spare），兩人和威廉夫妻，還有王室間的緊張有增無減。1名王室觀察家說，如今梅根決定不出現，讓哈利單獨出席，將令查爾斯龍心大悅，連帶也讓其他家人，尤其是凱特鬆了口氣。

不過，儘管哈利出席，但只會參加全長約幾小時的加冕典禮本身。王室專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）指出，兩個兒子都能出席查爾斯這輩子最重要的盛典，無疑將讓他感到欣慰。他說，畢竟查爾斯是英國史上最資深的王儲，等待登上王座的時間創下最久紀錄。

另一方面，查爾斯加冕當天，也是哈利寶貝兒子亞契的4歲生日，梅根將留在加州為他慶祝，而費茲威廉斯認為，這是最理想的折衷狀況。他指出，雖然他希望哈利夫婦能與家人和好，但在兩夫妻連續以紀錄片和自傳重創王室聲譽後，這看來顯然已極不可能。