英王查爾斯5月6日即將加冕，如今受邀出席的薩塞克斯公爵夫婦終於表明，屆時將由哈利單獨參加，而梅根將和一對子女留在加州。面對這新發展，王室專家說，這是「理想的折衷」。
據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，雖然查爾斯表示，對哈利夫妻不能同時出席感到失望，但對小兒子能參加，還是感到欣悅。然而，據說王室其他成員聽到梅根不來，都鬆了口氣。
專家說，要是梅根出席，會感到格外不自在的，就是威爾斯王妃凱特。近幾個月來，由於哈利和梅根的爆料紀錄片去年底播出，加上哈利今年1月又出版了吐槽英國王室，還有矛頭對準哥哥威廉的回憶錄《備胎》（Spare），兩人和威廉夫妻，還有王室間的緊張有增無減。1名王室觀察家說，如今梅根決定不出現，讓哈利單獨出席，將令查爾斯龍心大悅，連帶也讓其他家人，尤其是凱特鬆了口氣。
不過，儘管哈利出席，但只會參加全長約幾小時的加冕典禮本身。王室專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）指出，兩個兒子都能出席查爾斯這輩子最重要的盛典，無疑將讓他感到欣慰。他說，畢竟查爾斯是英國史上最資深的王儲，等待登上王座的時間創下最久紀錄。
另一方面，查爾斯加冕當天，也是哈利寶貝兒子亞契的4歲生日，梅根將留在加州為他慶祝，而費茲威廉斯認為，這是最理想的折衷狀況。他指出，雖然他希望哈利夫婦能與家人和好，但在兩夫妻連續以紀錄片和自傳重創王室聲譽後，這看來顯然已極不可能。
文章來源：'This is the ideal compromise': Experts say royal family will be 'relieved' Meghan is not attending King Charles' coronation and leaving Prince Harry to go alone as her presence would have been 'particularly uncomfortable' for Kate and other senior royals
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