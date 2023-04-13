中國雖公佈出口意外增長，但分析師認為全球需求疲弱，出口成長不太可能持續。大陸主要股市周四呈現下跌。

周四香港恆生綜合指數收復早盤失土，收盤小漲34.62點或0.17%，為20344.48點。國企股(H股)升0.13%，為6875.5點。科技指數仍下跌0.17%，為4160點。

阿里巴巴收窄跌勢，收盤跌2.0%，報94.2港元；此前外電報導指稱，大股東軟銀集團幾乎出脫了所有持股，此次出售將使軟銀的持股比例降至僅3.8%。

科技股普遍下跌，商湯跌7.6%，京東跌2.0%，萬國數據跌3.1%。

此外荷蘭科技投資公司Prosus周三宣布減持騰訊；騰訊股票仍逆勢上漲1.7%，報363.2港元。

停牌一年的房地產開發商融創中國，復牌首日暴跌55%，報2.04港元，並且給試圖回穩的房地產市場帶來壓力。

內房股下跌，龍光集團跌6.4%，時代中國跌6.3%。