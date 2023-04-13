柯富仁表示，電視面板景氣復甦比較顯著，IT面板現階段商務需求稍弱，但部分消費性產品尤其是電競顯示器需求已經上來，他認為，需求一直都在，主要之前的庫存偏高，隨著庫存陸續去化後，期待今年季季高。
楊柱祥指出，這幾年遇到百年難得一見的疫情，但企業都熬過去了，現在春天來了，天氣變暖了，景氣好了，日本櫻花季來了，台灣兩家面板廠3月營收都大幅跳升，面板產業從供應鏈到終端經過一段時間修正，只要國際政經環境不要有太大變化，今年面板景氣審慎樂觀看待。
2023 Touch Taiwan將於4月19日開展，台灣顯示器總會理事長、友達(2409)總經理柯富仁以及副理事長、群創(3481)總經理楊柱祥都表示，面板業的春天已經來臨，今年只要國際政經環境沒有太大變動，有望一季比一季好，全年審慎樂觀。
柯富仁表示，電視面板景氣復甦比較顯著，IT面板現階段商務需求稍弱，但部分消費性產品尤其是電競顯示器需求已經上來，他認為，需求一直都在，主要之前的庫存偏高，隨著庫存陸續去化後，期待今年季季高。
楊柱祥指出，這幾年遇到百年難得一見的疫情，但企業都熬過去了，現在春天來了，天氣變暖了，景氣好了，日本櫻花季來了，台灣兩家面板廠3月營收都大幅跳升，面板產業從供應鏈到終端經過一段時間修正，只要國際政經環境不要有太大變化，今年面板景氣審慎樂觀看待。
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