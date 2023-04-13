分析師表示，從零售業者優異的業績看來，人潮已漸漸回流，加上入境旅客增多，景氣正在復甦。零售類股表現亮眼，也稍微拉抬日經指數。不過，半導體族群卻比較弱勢，像是晶片生產設備製造商東京威力科創就下跌1.57%。
大型連鎖零售業者Aeon大漲2.7%，因上個財年營收創新高，同時樂觀預估明年獲利可再寫新高紀錄。另外，化妝品業者資生堂大漲1.96%。計畫本月登陸月球的太空新創公司ispace初次掛牌，股價一度飆升，超過發行價4倍之多，最後漲幅也高達372.83%。
中午過後買盤進駐之下，日經指數已經連漲5日，最後收28,156.97點，漲74.27點或0.26%。東證收2,007.93點，小漲1.01點或0.05%。
分析師表示，從零售業者優異的業績看來，人潮已漸漸回流，加上入境旅客增多，景氣正在復甦。零售類股表現亮眼，也稍微拉抬日經指數。不過，半導體族群卻比較弱勢，像是晶片生產設備製造商東京威力科創就下跌1.57%。
大型連鎖零售業者Aeon大漲2.7%，因上個財年營收創新高，同時樂觀預估明年獲利可再寫新高紀錄。另外，化妝品業者資生堂大漲1.96%。計畫本月登陸月球的太空新創公司ispace初次掛牌，股價一度飆升，超過發行價4倍之多，最後漲幅也高達372.83%。
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