漢來美食2022年合併營收37.56億元、年增28.23％，創歷史次高。毛利率40.65％優於前年39.85％，營業利益0.29億元，較前年虧損0.66億元顯著轉盈。稅後淨利1.3億元、年增達72.61％，每股盈餘3.08元，本業營運轉盈、自前年谷底顯著回升。

漢來美食2023年3月自結合併營收3.49億元，雖月減4.22％、降至近7月低點，仍年增達11.92％、改寫同期新高。累計首季合併營收12.95億元，季增達13.36％、年增達24.99％，連3季改寫新高。

漢來美食表示，受惠年節假期迎來大量外食需求，帶動1月營收衝上5.82億元新高，3月營運亦淡季不淡，除了2月受春節基期不同影響，單月營收自去年9月以來已有6個月改寫同期新高，帶動首季營收連3季改寫歷史高，顯見營運已穩健邁入全新里程碑。

展望後市，在連假帶動家庭聚餐需求、政府及早普發6千元現金加持效益顯現下，漢來美食4月淡季不淡、營運持續暢旺。主力品牌漢來海港陸續進入甜點季、謝師宴及母親節活動旺季，全台7家分店目前母親節午、晚餐各2輪定位已接訂近8成。

而位於南港、將於10月開幕的台北漢來飯店，漢來美食在館內將有7家餐廳。漢來美食表示，除將移植在高雄漢來飯店經營27年的成功經驗及品牌經營策略，並將開創新品牌餐廳、推出漢來海港自助餐廳升級版，預料將再掀起一波自助餐話題和熱潮。

此外，漢來美食過去展店主要落在百貨商場，主要考量百貨已有選址評估、集客效益高、方便停車等優勢，除了高雄漢來飯店及未來的台北漢來飯店外，僅有名人坊世貿店是獨立店點，其它均與全台主要百貨公司合作。

不過，漢來美食自今年起將街邊店展店納入重點考量，採取與百貨店展店併行策略，主要考量如「溜溜」酸菜魚專賣店或「上菜」片皮鴨專賣店等菜系的年輕品牌，客層多為年輕族群、朋友聚餐及社區小家庭，將據此積極展開展店規畫。

看好展店挹注的營運動能，漢來美食下半年聚焦品牌分店拓展及新品牌展店事宜，「溜溜」酸菜魚專賣店預計今年至少新展2～3家。「上菜」及「漢來上海湯包」等主題性強的品牌亦將持續展店，藉此擴大營運經濟規模，以達成營收成長及獲利目標。