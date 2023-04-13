MPB-1734的開發是以公司自主研發的奈米微胞技術平台為基礎，將傳統輸水性的抗癌藥物包覆後，透過奈米劑型將藥物集中於腫瘤部位增強藥效，並同時降低傳統癌症藥物的副作用。許源宏博士表示，本次將發表的臨床前數據指出，MPB-1734能夠有效降低骨髓抑制副作用，同時在子宮頸癌、鉑金類無效的人源腫瘤細胞異種移植(patient-derived xenograft, PDX)卵巢癌、乳癌等多種動物腫瘤模型，亦表現優異的抗腫瘤效果；其中，在子宮頸癌及鉑金類無效的PDX卵巢癌模型，均顯示MPB-1734組別的腫瘤抑制效力達100%。

另外在乳癌的評估上，則探討併用免疫檢查點抑制劑(抗PD-1)的聯合用藥的優勢，數據顯示，在MPB-1734併用抗PD-1藥物組別具有最佳的抗腫瘤效果，其進入腫瘤內的CD8+ T細胞數量，較單獨給予抗PD-1藥物組別高於5倍以上，此數據說明MPB-1734的併用，能夠有效的增加T細胞進入腫瘤的數量及抗腫瘤效果，提供MPB-1734未來在與抗PD-1的聯合用藥的有力支持。

許源宏博士進一步表示，MPB-1734目前臨床1/2a期試驗，將先針對晚期的實體腫瘤病患進行臨床試驗，公司未來除了針對高復發率的卵巢癌及病人數眾多的頭頸癌為目標外，將以攝護腺癌為優先目標，由於日前MPB-1734已經取得美國組成專利，對於攝護腺癌此適應症，可向美國FDA申請505(b)(2)新劑型新藥等快速審查方式，縮短取得藥證時程，期望能加惠病患，獲得新的治療機會。