立法院內政委員會今初審通過《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選罷法》部分條文修正草案，明定曾犯內亂、外患、貪汙、賄選、國安三法、反滲透法及黑金槍毒之罪者，經有罪判決確定，終身不得登記為候選人。

民進黨去年九合一選舉大敗，行政院院會去年12月15日通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，明定曾經觸犯國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等罪者，不得登記為候選人，送交立法院。

內政委員會召委陳玉珍表示，公職人員選舉罷免法共修正了73條、總統副總統選罷法修正了62條，大家非常辛苦，歷經超過1個多月的審查，全案今天完成初審。

根據初審通過條文，曾犯違反國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法等涉及違反國家忠誠義務，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行，經過有罪判決確定者都將限制參選。