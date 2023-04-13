澎湃新聞13日報導，據浙江省政府網站「浙江省民呼我為統一平台」消息，近日，多位民眾留言不建議藝人徐崢作為嘉賓參加《青春環遊記》節目，浙江廣播電視集團回覆稱，徐崢未被定性為劣跡藝人，邀請徐崢作為節目嘉賓已獲主管單位批准，同時浙江衛視將密切跟蹤瞭解藝人情況。

多位網民在留言中提到了不建議徐崢參加《青春環遊記》節目的多種看法。有人稱，「徐崢涉及張庭夫婦傳銷事件」，「割粉絲韭菜，讓眾多家庭因此受到嚴重傷害」；「他還涉及多起版權糾紛」，例如「擅自將《囧媽》賣給視頻網站」，「浙江電影行業發文譴責了《囧媽》網路播出事件」。另有民眾說，徐崢「桃色新聞不斷」等等。這些人認為，「人們開始質疑徐崢的道德標準」，「徐崢不適合登上如《青春環遊記》這樣的青少年綜藝節目」，「建議不要讓徐崢參加《青春環遊記》的錄製」。

浙江廣播電視集團從4月6日以來連續多日作出內容基本相同的答覆，例如4月12日的一則答覆稱：網民反映的情況收悉，浙江廣播電視集團要求浙江衛視認真辦理。 浙江衛視高度重視，立即進行調查瞭解。經頻道核查後明確：張庭夫婦傳銷案於2021年12月已被大陸國家主管部門處理和公佈，徐崢並未涉及該案，也未被定性為劣跡藝人。在邀請徐崢作為節目嘉賓前，頻道已按規定報上級主管單位審查、批准。浙江衛視將密切跟蹤瞭解藝人情況，對擬邀嘉賓從嚴審查，絕不為劣跡藝人、問題藝人提供舞台。

浙江廣播電視集團在4月6日的一則答覆中還提到，2022年，徐崢執導並主演的4部電影獲得「新時代國際電影節·金揚花獎」；同年11月，他獲得第35屆中國電影金雞獎最佳男主角提名。

澎湃新聞此前報導，浙江衛視《青春環遊記》第四季官宣定檔，於4月8日起，每周六20：30登陸浙江衛視。節目首波集結徐崢、王寶強、楊迪、陳哲遠、沈月、徐明浩、張禕曈成立「IF俱樂部」，還將會有高葉、娜扎等更多成員陸續加入，嘉賓將要通過特色旅行方式體驗地域文化。