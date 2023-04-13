由《最後的命》導演松本准平執導真人真事催淚親情電影《指尖上綻放的愛》邀請日本實力派女星小雪擔當女主角，小雪曾勇闖好萊塢影壇，與湯姆克魯斯、全智賢同台演出，並憑藉《幸福的三丁目》提名日本奧斯卡影后，與小8歲的日本男星松山研一結婚後，為了孩子遠離東京，回歸田園做農婦、養兒育女，自曝鄰居都不認識自己「沒有人認為我是演員」。暌違12年再登大銀幕，真情演繹陪伴盲聾兒努力成長的母親，小雪表示當媽後很高興能夠遇到這部作品：「太感動！」

出道25年，現年46歲的日本知名實力派女星小雪，2003年以電影《末代武士》首次進軍好萊塢便擔任女主角，在片中與巨星阿湯哥有曖昧感情戲，以亮眼演技打響知名度，接連和韓國人氣女星全智賢合作日本暢銷恐怖動畫改編電影《血戰：最後的吸血鬼》，演出締造票房奇蹟的《幸福的三丁目》三部曲作品，並憑藉該片榮獲第29屆日本電影學院獎最佳女主角提名。

近期飾演影集《AV帝王》傳奇AV女優黑木香的母親，精湛詮釋保守嚴母形象，刷新台灣觀眾印象。其高挑身材、古典優雅的氣質，不但登過巴黎時裝週伸展台，也曾與福山雅治共同受Oricon公信榜獲封2010年日本最美藝人冠軍。

不僅演藝成績驚人，小雪與老公松山研一的姊弟戀更是備受矚目，日本男星松山研一以《死亡筆記本》擔任「L」一角在台爆紅，相差8歲的兩人，在《忍者戰場》合作時相識，戀愛2年後結婚，目前育有11歲、10歲、8歲孩子。為了宣傳《指尖上綻放的愛》，小雪接受日本國寶級主持人黑柳徹子的電視節目《徹子的房間》訪談，提及現在與老公為了兼顧家庭與工作，東京、北海道兩地跑，在北海道農村過著自給自足的生活，「想讓孩子們在一個資訊氾濫的社會之外，體驗被大自然包圍的生活」，不僅下田做農夫農婦耕種，還手工製作每天使用的調味料，透露太自然融入當地，連鄰居都認不來隔壁住著大明星：「沒有人認為我是演員，鄰居前幾天給我大蔥，他們教我如何長時間保存食物，我們當然也回贈了一些東西。」

在《指尖上綻放的愛》中，小雪飾演堅強的母親福島令子，陪伴9歲失明、18歲失聰的兒子一步步成長，心痛提及「看著兒子漸漸失去光和聲音，身為一個母親的我，心都快被撕裂了」，並感動表示「很高興能在這時候遇到這部作品，無論你是什麼樣的人，生命都應該是一樣寶貴的，希望這部作品能開闊你的世界觀，哪怕一點點。」電影將於母親節前夕5月5日在台上映。