北市一名人妻新婚不到半年就被丈夫冷漠對待，婚後還發現丈夫衛生習慣極差，2人互動如同房客一般，她心灰意冷下又意外發現丈夫在網上偷約炮，說氣話要回娘家，沒想到丈夫竟冷回「不用回來了」，而2人分居期間丈夫又和小三熱戀交往，讓她心碎訴請離婚，法官判准。

據判決書指出，人妻主張丈夫為香港籍人士，2人於2021年2月間辦理結婚登記，婚後丈夫便開始冷漠她，同年正逢疫情嚴峻，但丈夫幾乎不洗手，也未盥洗沐浴，即臥躺床榻，生活衛生習慣極差，連未喝完的飲料也隨意擺放，只顧自己玩樂電腦遊戲，下班後對她也幾乎不曾聞問，宛如旅宿房客一般，雙方婚姻認知與生活習慣差距極大。

同年7月前，她意外發現丈夫竟偷偷在網路上尋芳約炮濫交，交往複雜，她無法接受，提出要返回娘家，但丈夫竟然直接回稱「不用回來了」，使她心痛欲絕，而2人分居期間，丈夫在外與陌生女子交往，完全不顧她的感受，徹底拋棄她，人妻控訴丈夫己對她實施不堪同居之虐待，也惡意繼續遺棄她，因次向法院訴請離婚。

法庭審理時，人夫未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。

法官審酌雙方分居已逾1年，幾無來往聯繫，另根據2人對話訊息，發現人夫於分居後曾與異性交往，並有親吻異性等親密舉動，顯見人夫已無維持婚姻之意願，堪認雙方婚姻破綻重大而難以維持，因此判准離婚。