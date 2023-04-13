中信兄弟12日與統一獅之戰8局下出現宋晟睿回壘遭牽制出局的爭議判決，讓兄弟總教練林威助十分不滿，針對此次判決聯盟做出2點回應。

此次爭議判決出現在昨天8局下，張志豪獲得保送上壘後更換代跑宋晟睿，之後遭到牽制出局，不過當時他的手被獅隊一壘手林益全踩到，兄弟認為有阻擋嫌疑提出電視輔助判決。

經過審閱小組檢視重播畫面後仍維持原判，此判決也讓「助總」氣炸，直接上前理論。賽後他談到這次判決仍怒氣未消，透露裁判看完重播輔助判決的回應，「他們說Timing是OUT，所以維持原判。我覺得滿奇怪的，那以後我們直接踩腳就好，這樣會造成選手受傷，很危險耶！」

對於媒體詢問總教練會議針對守備員行為的相關決議，聯盟說明如下：

第一、2023年總教練會議針對守備員守備行為之決議為：「已安全觸壘之跑壘員」因推擠、踩踏而離開壘包遭觸殺，此觸殺行為無效。

第二、針對壘包阻殺，總教練會議上討論後也敲定：若守備員遮蔽「整個壘包」，導致跑壘員無法觸壘遭觸殺，此觸殺行為無效。