美國商務部工業與安全局（BIS）以參與違反美國國家安全或外交政策利益的活動為由，將12家中國企業列入實體清單。這12家企業大多數都經營電子元件或器材，其中有6家企業總部位於香港、1家位於台灣。

據《芯智訊》報導，這些實體已經參與或正在參與違反美國國家安全與外交政策利益活動，構成重大風險，相關名單已經通過《聯邦公報》官網公佈，並將於4月17日正式生效。

報導指出，此次被美國列入實體清單的12家中國企業大部分都是電子元器件分銷商。而所謂的「威脅美國安全或外交政策利益」，實際上是指控這些公司將相關產品銷售給了俄羅斯，支持俄羅斯軍方。

這12家中國企業名單如下：

1、三合成半導體(香港)有限公司（3HC Semiconductors <HK> Co., Ltd.）：成立於1998年，總部位於深圳。它是一家電子零組件經銷商，專業代理經銷國際知名半導體產品與電子元件。

2、Allparts Trading Co., Ltd.：設於香港的電子元器件經銷商，成立於2022年7月4日。

3、Avtex Semiconductor Limited：香港元器件分銷商，經銷晶片、記憶卡等半導體元件，成立於2020年9月24日。

4、ETC Electronics Ltd.：總部位於香港，成立於2014年，為專業的電子元器件銷銷商，在俄羅斯、歐洲、中國深圳和上海設有辦事處。

5、Leadway Technology Limited：可能是2020年成立於香港的一家元器件經銷商，2022年，海航科技投資控股有限公司曾將它更改為高維科技投資集團有限公司。

6、Maxtronic International Co., Ltd.：美敦力國際成立於1995年，主要從事設計、製造和銷售全系列磁盤陣列/RAID子系統解決方案，根據現有訊息，其總部設於台灣。

7、Newsuntech Electronics Limited：香港新三泰電子有限公司，成立於2022年7月，從事多種品牌電子元器件經銷。

8、STK Electronics (HK) Co., Ltd.：斯泰克電子2017年成立於香港，主要從事電子元器件的銷售。

9、Wynn Electronics Co. Ltd.：機電元件與電子元件經銷商，在集成電路領域擁有超過10年的經驗。

10、Xinnlinx Electronics Pte Ltd.：成立於2016年，主要銷售Xilinx（賽靈思）、英特爾等公司電子產品。

11、Yishang Network (Shenzhen) Co., Ltd.：億商網路有限公司，2014年成立於深圳，從事網路開發。

12、Yongli Electronic Components (Shenzhen) Co., Ltd.：永利電子公司，2011年3月成立於深圳，是電子元器件混合型經銷商。

美國商務部在文件當中指出，這些公司被列入實體清單，主要是由於這些公司因試圖逃避出口管制和獲取或試圖獲取原產於美國的物品，以支持俄羅斯的軍事和/或國防工業基地的被列入以俄羅斯境內的實體。