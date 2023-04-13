有些人抱持「眼見為憑」的態度，對於沒親眼看見的事情，他們始終保持懷疑。《旺好運》近日分享3個只相信自己所見的星座，若是靠別人口述，他們都不會輕易聽信，總是要自己看到才肯相信，因此也不會去說別人的八卦。

第3名、摩羯座

摩羯座喜歡靠感覺行事，凡事都想自己去嘗試，但他們有時能力卻不夠，常出現說的和做的不同的狀況，雖然他們不是有意的，卻容易得罪不少人，讓人覺得他們只會「出一張嘴」，執行力卻是大問題。

第2名、牡羊座

牡羊座的個性天不怕、地不怕，他們認為許多事情都是人去定義，因此覺得要親自嘗試，才能知道事情的確切情況，不會盲目被人誤導。

第1名、水瓶座

水瓶座通常只相信眼前的事物，或是有根據的事情，當有時在談論謠言或八卦時，他們基本上也不會去參與，頂多只是聽一聽，左耳進右耳出，只要不是親眼所見或自己遇到的經歷，水瓶座就不太會去相信。