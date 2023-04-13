全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號演習）13日率先於台中市登場，上午於烏日區僑仁國小進行兵棋推演，下午則接續到烏日高鐵台中站附近廣場進行綜合實作，美國在台協會（AIT）人員也來到現場，面對媒體詢問，僅對「是否為AIT成員？」點頭證實，其餘皆笑而不答。

全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號演習）13日於台中市登場，台中市長盧秀燕出席上午兵棋推演與下午綜合實作皆表示，今天民安演習上級指導單位是國防部，美方有獲得國防部的邀請進行觀摩，包括美國國防部和相關單位，但對於相關內容和細節不能進一步說明和評論，同時指出此次除演練天然災害救災應變處置，更首度納入「戰時災害搶救」，且占比高達70％。

民安9號演習13日於台中市登場，美國在台協會（AIT）人員現身觀摩台，不過人員僅針對媒體詢問「是否為AIT成員？」點頭證實，面對其餘問題皆微笑不答。（潘虹恩攝）

下午綜合實作，盧秀燕率各局處首長列席觀摩台，美國在台協會（AIT）人員也現身其中，現場媒體見狀立即向前採訪，不過人員僅針對媒體詢問「是否為AIT成員？」點頭證實，面對其餘問題皆微笑不答。