台北市政府1樓消費者服務中心報到櫃檯今起每周二晚間6時至8時提供8名額免費法律諮詢服務，試辦首日不到晚間6時30分已經額滿。法務局表示，3個月後將檢視服務成效，若民眾反應熱烈，會將北市府其他單位管理場所納入評估，成立新的服務據點。

由於北市府過去僅白天上班時間提供諮詢，對民眾來說較不方便，法務局規畫與民政局、區長協調，推動加開夜間免費法律諮詢，但法務局長連堂凱認為試辦出成效較容易推廣至各區公所，於是即起每周二晚間6時至8時，民眾可至台北市政府1樓進行免費法律諮詢。

連堂凱解釋，與民政局初步討論後，發現各區負責免費法律諮詢業務成員僅1位，相當忙碌，於是想先由法務局辦起，試辦3個月後，將就執行狀況、需求數等條件，向台北市長蔣萬安報告爭取，再編列預算往各區公所推行。

他指出，若民眾反應熱烈，法務局會評估將服務據點擴大至其他單位管理場所，如各區社會福利中心、社會住宅等地。