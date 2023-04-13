如何延長壽命是醫學與科學界關注的議題，一項新研究指出，生命越老化，DNA的轉錄速度就越快，也伴隨著越高的錯誤率，導致癌症等疾病，從而縮短壽命，而限制熱量，即減少進食量，可降低轉錄速度，最多可讓生物的壽命增加10～20%。

腎臟科醫師王介立在其臉書上分享一篇本月12日刊載於《自然》（Nature）的研究並表示，科學家近期又解出一個影響生命老化的因子，「生命越老化，DNA的轉錄速度就越快，而DNA的轉錄速度會影響壽命的長短。」

他說明，研究人員分析線蟲、果蠅、小鼠、大鼠及人類這5種生物，當其年齡越大，DNA的轉錄速度越快，而越快的轉錄速度，也伴隨著越高的錯誤率。這是因為DNA轉錄的精確度偏低，因此DNA轉錄速度越快，越容易出錯，從而導致疾病，甚至癌症，而縮短生物的壽命。

王介立表示，過去研究已知，限制熱量與抑制胰島素訊號路徑，可延緩老化，但是，光是證明能讓DNA轉錄速度變慢仍然不夠，研究團隊更進一步證實了，經過操控，這些生物的壽命也增加了10~20%。

此外，復健科醫師王思恒上月也曾於其臉書表示，今年一項刊登於期刊《自然老化》（Nature Aging）的研究發現，熱量限制也能減緩人類老化速度，該研究是針對220位成年人進行為期2年的熱量限制實驗，將參與者分為熱量限制組與非熱量限制組，被限制熱量者每天只攝取所需熱量的88%，為期2年後，老化速度減緩2~3%。