響應4月22日世界地球日主題「投資我們的星球」(Invest in our planet),富邦金(2881)以永續為核心,全力奔向綠色,即日起推出「全員Run For Green」活動網站,邀請民眾加入「富邦地球隊」,跟隨三位隊長─富邦悍將副領隊兼二軍總教練陳金鋒、奧運舉重金牌國手郭婞淳、富邦勇士籃球隊球星林志傑,一起解任務、減碳愛地球。民眾加入「富邦地球隊」,今年底前都可蒐集專屬「Green Point」,有機會獲得Gogoro電動機車、Garmin跑錶與三大隊長專屬限量贈品等多項好禮!