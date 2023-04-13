富邦金董事長蔡明興表示，富邦金期許成為台灣永續經營領航者，提出2025年達出多項ESG目標，並透過Run For Green倡議計劃，持續發揮金融與非金融面的影響力，以四大策略「低碳、數位、激勵與影響」朝2050年淨零碳排願景前進，共促台灣社會奔向綠色。富邦金自2022年起邀請陳金鋒、郭婞淳、林志傑擔任地球隊隊長，拍攝品牌廣告影片，示範永續生活，號召民眾力行減碳。今年更進一步推出「全員Run For Green」活動網站，持續攜手地球隊隊長，號召更多民眾加入「富邦地球隊」，力行減碳任務，在生活中為地球善盡一份心力！

全員Run For Green活動網站共有三個階段，4～12月每月推出不同的減碳小任務，更特別採用字符編碼（ASCII Code）製圖，可減少圖片使用降低數位碳足跡；地球隊隊員也能透過網站製作專屬頭像。為了號召更多地球隊隊員，鋒哥、婞淳與志傑3位隊長也特別合體與KOL尼克、Ashly和肉依拍攝影片，在街頭尋找擁有「友善土地、綠色能源和責任消費」等減碳理念的隊員入隊；三方人馬的「減碳對決」完整片段，已在富邦Run For Green – YouTube頻道上線。

富邦金致力永續發展，更與富邦悍將攜手打造綠色賽事，15、16日將在新莊棒球場舉辦「全員Run For Green」主題日，除了連續三年推出「Run For Green」環保主題球衣，本次更首創中華職棒球場彩繪打者之眼。同時，富邦金以行動力挺悍將，預計以富邦悍將本季壘打數植樹，且悍將打者還可以獲得小樹苗的命名權，象徵雙方共同為生態永續而戰。歡迎民眾蒞臨新莊棒球場，共同體驗綠色永續的棒球盛會！

富邦金｜全員Run For Green集點抽大獎官網：https://pse.is/4wf9ps

富邦Run For Green – YouTube頻道：https://www.youtube.com/@fubon_ESG/about

「三大隊長合體，邀你一起加入富邦地球隊」影片連結：https://youtu.be/UiUs6cHZf6w