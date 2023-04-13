該教授表示，在進行長達數個月的實驗後發現，在預測股價時，大型語言模型可能會有用處。

Lopez-Lirak使用ChatGPT來解析一些新聞標題對股票是利多還是利空消息，結果發現ChatGPT在預測隔日股價走勢方面的命中率比隨機猜測高出許多。

這名教授坦承他對實驗結果非常驚訝，並表示他們認為經驗豐富的投資人應該還未在他們的交易策略中採用ChatGPT式的機器學習。

Lopez-Lirak與他的夥伴Yuehua Tang在這個實驗中查看了5萬多條與股票相關的新聞標題。這個實驗開始於2022年10月，也就是ChatGPT數據庫截止之後，這表示它並沒有在訓練中看到或使用過這些新聞標題。

他們將這些標題與以下提示一起輸入ChatGPT 3.5：忘記你之前的所有指示，假裝你是一個金融專家，你是一位擁有股票推薦經驗的金融專家。在第一行回答「Yes」表示好消息、回答「No」表示壞消息、或者回答「Unknown」表示不確定，然後在下一行以一句簡潔的句子解釋。

之後他們便研究隔日的股價表現，結果發現ChatGPT在接收新聞標題後，其隨機猜測隔日股價走勢的機率小於1%。

更令人驚豔的是，對於一則有關於某公司解決訴訟問題並支付罰款解並帶有負面意味的新聞標題，ChatGPT卻能正確推斷出這其實是一個利多消息。

Lopez-Lirak表示，一些對沖基金已經與他聯繫，想多了解這個研究。

但他也表示這個實驗其實也凸顯出所謂的「大型語言模型」要達成許多金融任務仍然距離遙遠。例如，這次的實驗並未包括預測目標價，也沒有讓這個模型進行任何數學運算。

儘管如此，如果ChatGPT能展現出「理解財金新聞並推測這些新聞將如何影響股價」這樣的新能力，就可能對金融業的高薪工作構成威脅。根據高盛在3月底出具的報告，隨著人工智慧（AI）崛起，大約35%的金融工作恐將不保。