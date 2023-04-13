高麗菜近日供應量充沛，但價格跌破每公斤10元，讓農民很無奈，北市市場處批發市場科長張育瑋表示，北市會持續追蹤菜價，有需要再做團購或促銷，幫助農民銷售；台北市農會也將於這周末的花博農民市集，現場販售大高麗菜2顆50元，以及消費滿500元贈高麗菜活動，歡迎民眾踴躍參加。

張育瑋表示，高麗菜若跌破每公斤10元，就會啟動促銷作業，北市3月下旬已舉辦北市府團購，也協調北農串聯全台北的全聯超市，3月21到26日舉辦促銷活動。

張育瑋也說，高麗菜交易量現已慢慢下跌，但並不明顯，4月1日成交量為177公噸，4月13日則為140幾公噸，中間因需求增加有波動，4月7、8日，交易量達200多公噸，價格部分從4月初每公斤8元維持至今。

張育瑋表示，北市會視量價情況，再做團購或促銷，或協請全聯超市舉辦促銷，也會請台北農產公司協調產地農民端，控制供應量，目前仍持續追蹤菜價，台北農產公司也會每日通報拍賣價格，注意產銷狀況。

張育瑋指出，往年這時間點價格會回升，像2020年、2019年，清明過後產量就會減少，讓價格回升，甚至2021年在端午節前夕飆到夏季歷史新高價，但受氣候影響，今年山上及平地產量都多導致價格仍低，後續會繼續觀察。

台北市農會表示，為了協助農民銷售，將於周末花博農民市集舉辦促銷產地高麗菜的活動，現場販售大高麗菜2顆50元，也會有高麗菜滿額贈活動，每日上午10時起可於舞台區兌換，憑當日消費滿500元以上(含)收據，可兌換高麗菜1顆，每日限量100顆，每人最多兌換1顆、不累計贈送。

台北市農會也說，農會超市也會同步販售高麗菜，約一顆35元、2顆50元，希望一起幫助農民增加銷售管道，雖然高麗菜量還是很多，但預估再10日就可恢復平穩價格。