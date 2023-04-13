據外電報導，日本防衛省與三菱重工簽訂價值28.4億美元的合同，用於建設一支新型導彈部隊，核心目標是使日本獲得射程1000公里的導彈打擊能力，以應對「中國威脅」。日本還計劃2026年部署高超音速武器，並力爭本世紀30年代前半期開發出射程3000公里的潛射高超音速導彈。中國外交部發言人汪文斌今天（4月13日）在例行記者會中回應，中方高度關注有關報導，將密切關注形勢發展，並強烈敦促日本政府深刻反省侵略歷史，在軍事安全領域慎重行事。

汪文斌表示，近年來，日方反覆炒作「中國威脅」，不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」承諾，大幅增加防衛支出，發展進攻性武器，謀求獲得「對敵打擊能力」，在軍事擴張的道路上越走越遠。

汪文斌認為，日本此舉向本地區國家乃至世界傳遞出一個危險信號，即日本企圖顛覆戰後國際秩序。國際社會應對此保持高度警惕。

汪文斌表示，中方強烈敦促日本政府深刻反省侵略歷史，切實尊重亞洲鄰國安全關切，堅持專守防衛、堅持走和平發展道路，在軍事安全領域慎重行事。