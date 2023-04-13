相較民進黨已正式提名副總統賴清德為2024總統人選，國民黨目前仍停留在「以徵召產生人選」的階段，使得不少藍營基層心急如焚，現在更外傳，有議員準備提案，把原本排在6月的市政總質詢往前挪到4月，方便國民黨在5月徵召新北市長侯友宜，侯本人則回應，一切尊重議會的程序。

對於將總質詢時程往前的傳聞，侯友宜表示，新北市議會的議程以及市政報告一切都尊重議會程序委員會決定，程序會員會所規定的日期，新北市政府將會全力配合。

另有傳言指出，3月底府內高層會議當中，副市長劉和然曾說侯不方便自己表態，需由民代眾星拱月，而另一位副市長謝政達也去與民代做溝通一事，侯友強調，自己現在是新北市也是全國最大城市的市長，會全力的關注並竭盡所能為這塊土地做出最大的貢獻。

有媒體追問侯，會不會害怕贏在起點，輸在終點？侯友宜回應，自己從事警職28年，常有重大案件發生，每一件案子與嚴苛的挑戰，都會全力以赴，言下之意彷彿向外界宣示，只要獲黨徵召，將無懼任何挑戰，奮戰到底。