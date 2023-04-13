亞洲巨星周星馳演而優則導，近年都是專注在導演這份工作，而生活一向低調的他從2022年開通IG帳號後，不僅回粉絲留言還送春聯，一改神秘風格；周星馳IG粉絲數快破百萬，他特地開放Q&A問答，被問到有什麼想跟吳孟達說的，他一句話洩2人真感情。

「星爺」周星馳才在IG發文開放粉絲問問題，今（13日）驚喜挑選問題回應在限時動態上，其中有一名網友好奇，「星爺有沒有最想對達叔說什麼話？」；在吳孟達逝世前兩人屢屢被傳交惡，但周星馳罕見感性透露想跟達叔說，「I Love you」，更後悔沒有親口表達。

周星馳後悔沒親口和吳孟達說我愛你。（圖／摘自周星馳IG）

不少網友轉發周星馳的回應，都被他來不及說出口的「我愛你」感動，紛紛表示，「最喜歡星爺和達叔的組合了」、「好懷念你們一起演出的時候」、「達叔在天上得知一定會很開心的」、「想達叔了，決定再去重看你們合作的電影」。

周星馳與吳孟達昔日堪稱是喜劇界的最佳拍檔，兩人合作無間，一起演出《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等經典電影；但有一說2004年周星馳拍《功夫》，原本說好讓吳孟達軋一角，最終沒下文才鬧翻。不過，吳孟達生前曾多次澄清兩人沒交惡，只是檔期喬不攏。無奈吳孟達2021年2月27日逝世，兩人再無同台的機會。