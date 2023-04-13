中國商務部12日宣布將就台灣對大陸貿易限制展開貿易壁壘調查，包括農產品、紡織品及五礦化工產品等共2,455 項產品，調查期限最晚將到明年 1 月 12 日。前立委郭正亮今( 13 日)指出，如果中國要強逼農產品，對台灣衝擊將會非常大。

郭正亮表示，貿易壁壘調查涉及的 5 大項產品中，其中 3 項「石化、食品跟紡織」與 ECFA 重疊，對台會有很大影響，尤其是食品業、農業會很麻煩。郭認為，礦產、紡織品等經濟部可以與陸方說明禁止輸入的原因，後續都可以談。

但郭正亮直言，如果大陸真的要強逼農產品，對台灣會有很大的衝擊，因為大陸農產品比台灣便宜太多，競爭力非常強。

郭正亮表示，這次會展開貿易壁壘調查，就是因為兩岸貿易長期不正常，現在他們也不想再演，大陸單方面讓利的時代已經結束了。

郭正亮認為，接下來就是對民進黨執政能力的考驗，台灣必須要去磋商，否則 10 月第一次公布調查結果，陸方就會直接進一步限制台灣產品進入，不太可能將調查結果交到WTO。