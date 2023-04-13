大立光今天下午舉行法說會，儘管低階智慧型手機銷售略有好一點，但整體智慧型手機市況依舊不佳，讓大立光對4月及5月看法相當保守。

林恩平表示，雖然中低階市場需求有好一些，但高階市場還是一樣沒有變好，4月及5月看起來都很差，拉貨動能比3月還差，6月也看不到，看起來營收也會跟著下滑，法人追問第1季毛利率是不是今年低點？林恩平直言，不知道。

第2季營運展望保守，整場法說會，法人將重心放在今年手機鏡頭升級重頭戲潛望式鏡頭，林恩平表示，潛望式鏡頭規格有分群內對焦形式的潛望式鏡頭及整組對焦的潛望式鏡頭兩種，其中分群內對焦規格較高且嚴格，由於分群對焦形式設計值要很接近，必須兩群都OK才能出貨，生產難度高，比較挑戰，生產流程長很多，目前較少有這麼高規格的設計，算量少；至於純應用於Tele長焦鏡頭整組對焦的潛望式鏡頭比較容易做，量也比較多，生產流程跟VCM+Lens差不多。

除潛望式鏡頭設計機種增加，亦有客戶要求導入G(Molding Glass,非球面模造玻璃)+P(塑膠鏡片)的設計，林恩平表示，有些客戶希望主鏡頭導入Molding Glass，雖然玻璃鏡片有材料優勢，光學性能優於塑膠鏡片，但製造性比較差，抵銷光學優勢，G+P設計很可能是1G+7P，如果客戶要推，或許明年上半年會看到。

目前大立光菱鏡及玻璃鏡片均是外購，法人詢問，大立光是否會做Molding Glass玻璃鏡片？林恩平表示，要看客戶是不是真的有很強意願，如果客戶要求我們做，我們也會做。

由於進入傳統淡季，加上工作天數較少，大立光2023年第1季合併營收為91.36億元，季減36.51%，年減10%，為2018年第1季以來單季低點，營業毛利為45.12億元，季減44%，年減17%，受到營收規模下降及產品組合較差影響，單季合併毛利率為49.39%，季減6.46個百分點，年減3.97個百分點，失守50%關卡，為2013年第4季以來新低，營業淨利為32.69億元，季減52%，年減18%，單季營業淨利率為35.78%，季減11.26個百分點，單季稅前盈餘為39.09億元，季減24%，年減42%，稅後盈餘為32.88億元，季減18%，年減40%，為2021年第2季以來單季低點，單季每股盈餘為24.64元，其中第1季匯損約4.64億元。