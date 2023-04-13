今（13日）下午2時於傳藝園區舉辦起跑記者會，由在地「重擊現實打擊樂團」，以生活中唾手可得的物品作為「環保樂器」熱鬧開演。（吳佩蓉攝）

第6屆亞太社會創新高峰會今年首度移師六都外，由宜蘭在地青創「金魚•厝邊」主辦，將於5月6、7日在宜蘭傳藝園區盛大舉行。（吳佩蓉攝）

第6屆亞太社會創新高峰會今年首度移師六都外，由宜蘭在地青創「金魚•厝邊」主辦，將於5月6、7日在宜蘭傳藝園區盛大舉行，行政院政委李永得指出，選擇宜蘭，除培育外，更考驗地方青年團隊舉辦國際性活動的能力，為高峰會重要里程碑；總顧問吳靜吉則說，若宜蘭能辦好，其他縣市才有可能接棒去辦。

此次高峰會以「興新亞洲」Cheer Up Asia ! 為主題，「全球夥伴，區域典範 」為論壇主軸，共有24場論壇，6場工作坊，超過百位國內外講者，預計現場參與至少3500人次，將引發全國逾10萬人次關注，促成13個國家跨國交流。

6日開幕當天特別邀請EWC美國東西方中心主席Suzanne Vares-Lum、世界蔬菜中心副主任林彥蓉，分別就亞太區域的創新合作及全球極端氣候下的糧食議題，擔任論壇主講人，以宏觀格局為大會揭開序幕。

今（13日）下午2時於傳藝園區舉辦起跑記者會，由在地「重擊現實打擊樂團」，以生活中唾手可得的物品作為「環保樂器」熱鬧開演。李永得說，高峰會為國際交流非常重要的會議，囊括年齡老人化、城鄉差距、地球暖化、永續發展等議題，需要公私協力交換經驗，創造更多資源，相信對未來社會創新會有更好的發展。

在會議中將策畫2場飲食展演，由在地美虹廚房攜手生態廚師，以環保永續的概念設計蘭陽味特色餐盒、下午茶；另為高峰會共同夥伴全聯善美的基金會全場贊助社創晚宴「十全十美‧蘭陽宴」。此次特別首創高峰會主題曲，由共同夥伴星展銀行獨家贊助，去年剛取得台灣身分證的阿根廷音樂人明馬丁擔任總製作人。

部分場次採取現場與線上直播同時進行，外國講者演講同時，現場備有同步口譯，即日起可至官網購票https://apsis.tw/registration_packages ，凡上網購票成功前600名即能獲得限定卡「亞太社會創新勁好卡」，憑卡至店家享好康優惠。