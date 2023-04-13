鄭姓男子以折蓮花塞金雞母求財為藉口，提供1張千元真鈔委託打字影印店複印多張千元及百元假鈔，再持用假鈔向7、80歲老婦小販購買水果、菱角，小販用真鈔找錢給他，察覺有異，憤而報警逮人，檢方依《妨害國幣懲治條例》起訴鄭男。

30歲鄭男於去年12月5日拿1000元真鈔，到嘉義市西區一家打字印刷材料行，藉口要影印紙鈔，折蓮花塞金雞求財，業者不疑有他，用彩色影印機接續雙面列印共9張紙鈔；9日鄭男拿假鈔向路邊擺攤的李姓老婦人，買200元菱角，李婦找他800元真鈔，李婦後來察覺有異，報警，鄭男已揚長而去。

鄭男食髓知味，隔沒幾天，又拿1000元、100元真鈔到另一家影印行，如法炮製，各影印20張千元、百元假鈔，當天下午鄭男到陳姓老婦的水果攤，買100元柿子，陳婦找900元真鈔給他，鄭男火速離去，陳婦後來發現是假鈔，報警。

警方循線揪出鄭男涉嫌委製偽鈔，2名業者指證是受鄭男委託印製假鈔，對鄭男用偽鈔買東西、詐得真鈔等犯罪情節，毫不知情。

嘉義地檢署檢察官調查，鄭男前因賭博案被判3月徒刑，易科罰金執行完畢，卻於5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，屬於累犯，且鄭男都找7、80歲的老婦小販，用假鈔買東西，找錢詐得真鈔，手法卑劣，依《妨害國幣懲治條例》起訴。