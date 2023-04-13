2024總統大選民進黨已確定由黨主席賴清德出戰，國民黨主席朱立倫日前表示，會在最適當的時機宣布徵召。新北市長侯友宜則說，隨時面對所有挑戰。國民黨台北市長蔣萬安13日備詢，對於侯友宜是否適合參戰總統大選？他回應，此事要問侯本人，最重要還是要尊重侯的意願。

2024總統大選，民進黨已確定由賴清德出戰，國民黨則未確定，但侯友宜仍是外界呼聲最高的人選之一，朱立倫日前表示「已經準備好了，會在最適當的時機宣布徵召。」侯友宜則說，「我平常本身就會不斷做好準備，隨時面對所有挑戰，都能夠克服困難，以及隨時可以上場」。

蔣萬安今日首度赴台北市議會進行施政報告，民進黨台北市議員陳慈慧關心昨日國民黨中常會氣氛？蔣萬安回覆，昨日是國民黨首波立委提名，會議中展現團結氛圍。

陳慈慧追問，認為侯友宜適合參戰總統？蔣萬安說，此事要問侯本人，最重要還是要尊重侯的意願。至於若侯有意願也被黨徵召，是否就適合成為總統候選人？蔣萬安則並未回覆僅說，這是假設性問題。

陳慈慧指出，侯友宜因為受訪頻跳針，遭戲稱為「侯侯GPT」，這樣是否適合成為總統候選人？蔣萬安回應，沒有看過影片，只有看過相關新聞，因此無法回答。

而蔣萬安競選時辭去立委，展現破斧沉舟的決心，呼聲最高的侯友宜是否也要辭職？蔣萬安表示，問題太多假設，目前尚未確定，且每場選舉有不同規模，無法完全適用，候選人也不同。