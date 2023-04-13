2017年7月仰德大道發生4死9傷重大車禍。（本報資料照片）

陳美蘭稱已賠償3000萬，希望二審能判輕一點。（李文正攝）

北市陽明山仰德大道2017年7月，發生混凝土泵浦車煞車失靈，衝撞對向22輛汽、機車，造成4死9傷，檢方原本起訴信詠工程行負責人陳美蘭、維修泵浦車技師盧志宏等人，後又發現陳女高齡83歲的父親陳木，才是實際負責人，陳木13日出庭，表示他只是偶爾幫忙打電話，在公司並無職務，陳女則稱已先後付出3000萬和解，一審陳女被判4年2個月，希望二審能判輕一點。

檢方認為，陳木是負責人陳美蘭的父親，泵浦車2005年以二手購入泵浦車時，手煞車已遭拆除，而且車輛限重15公噸，事故發生時已超載至20.16公噸，檢察官認為，陳木主觀上知道車輛超載、手煞車移除的缺失，會導致交通事故的風險大增，仍指派司機駕駛該車進行灌漿作業。

高檢署3次發回續查，第4次檢察官根據盧志宏在法院證述，每次維修都是由陳木聯絡維修，他會將維修結果告訴老闆，認定陳木有責任。

陳木出庭否認犯行，表示公司實際運作都是女兒，他只是偶爾幫忙打打電話，陳木表示，翁姓死者家屬提出再議，所以他才被起訴，他出示匯款證明，強調已與翁家達成和解。

陳美蘭13日陪父親出庭，她向媒體表示，案發後工程公司已停業，她們為了彌補過失，已陸續付了3000多萬陪償死傷者，下周18日二審宣判，希望能判他們輕一點。

這起重大車禍發生在2017年7月19日，司機阮英貴駕駛泵浦車從信詠公司出發，行經仰德大道3段、新安路口時，因齒輪鬆脫無法煞車，陸續撞上多部汽、機車，包括阮在內的4人死亡、9人受傷。