國民黨桃園市黨部今公告，第11屆立法委員桃園市第1選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）、第2選區（楊梅區、新屋區、大園區、觀音區）提名登記將於17日至4月19日開跑，不料市議員詹江村下午直接不甩登記初選機制，不管黨有沒有要提名，宣布直接參選。

國民黨桃園市黨部今公告，第11屆立法委員桃園市第1選區、第2選區提名登記將於17日至4月19日開跑。（國民黨桃園市黨部提供／陳夢茹桃園傳真）

詹江村寫道「我不會再繳交110萬登記初選，我直接宣布參選。幹1屆代表、5屆議員了！無所謂黨要怎麼處置我！我依然效忠黨」更自爆上屆初選已經通過，也已經花了400萬正式投入大選，但黨中央卻直接跟他說「下次再讓你選」。

詹江村直呼，上次自己已經通過初選了，沒理由這次又要再繳交110萬，再投入廣告參加1次初選，不能因為我沒有好爸爸，就被當作王X蛋，「我會直接參選，提不提名隨便黨」。

桃園第一選區有意參選的人包括，現任立委鄭運鵬，國民黨有牛煦庭、詹江村及褚春來，民進黨則還有郭麗華和黃適卓。其中褚春來聽聞此訊表示，自己已經不選了所以沒什麼差，不過也批評國民黨光在初選就沒辦法團結，每次初選就內鬥，真正選舉時又被對手拿出來罵，感到相當心寒。

牛煦庭則說，作為晚輩尊重前輩的決定，不過桃園第1選區並不是很好打的選區，若國民黨自己喬不攏擔憂恐會拱手讓人，眼下能做的只有盡力爭取民眾認同。他也認同辦理初選，認為藍軍必須要用開放的心態面對各式競爭，用正面的心態面對選舉。