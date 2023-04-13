台南市安南區和順工業區內有家咖啡豆與茶業供應商，去年自創通路在和順工業區內開設網美咖啡廳，逐漸打出名號，台南市議員蔡麗青近日邀請在地網紅郭鬼鬼13日造訪，並推薦支持台南在地農產品，她直呼台南還有很多有趣的地方沒去過。

特色咖啡店通常開在市中心，台南市一家網紅咖啡廳去年卻單獨在工業區內開業，老闆李漢坤是茶葉與咖啡豆的供應商，去年起自阿里山買入在地種植的咖啡豆，思考自創通路，陸續在和順工業區、新化果菜市場開設咖啡廳。

老闆娘史逸婷（左）提到這家工業區內的咖啡廳設有貴賓室，還設有KTV，提供公司行號聚餐喝咖啡。（程炳璋攝）

「雪山貓」咖啡廳老闆娘史逸婷一度擔心地點不好，卻因是工業區唯一的咖啡廳，獲許多工業區職員支持，連南科工程師下班回家路過，也來嘗鮮，感覺店內氣氛十分紓壓。

這家咖啡廳除一般座位，店內還設有KTV貴賓室與會議廳，提供工業區內的公司員工聚會使用。蔡麗青近日找來網紅郭鬼鬼、南瀛農產行銷公司總幹事余清永一起站台，一面推薦在地商家，一面支持在地農產。

網紅郭鬼鬼（戴帽者）受台南市議員蔡麗青（右一）邀請，到工業區一家咖啡廳支持在地商家與在地農產品。（程炳璋攝）

余清永表示，台南市有4％的鳳梨過去外銷大陸，這條通路受阻後，正積極拓展通路到其他國際市場，同時希望在地企業支持。

郭鬼鬼提到雖在台南長大，卻對在地許多有趣的地方與店家還不熟悉，藉由議員邀請，身體力行支持在地店家與農產品。