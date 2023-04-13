彰化市長林世賢（中）等人邀請全國鄉親組團到福田社區來趟桐花小旅行。（彰化市公所提供）

由彰化市公所、彰化市福田社區發展協會共同舉辦的「2023客家桐花祭．福田桐花小旅行－慢慢散步桐花林」活動將在周末展開，下周一起並將舉辦「福田桐花小旅行」，主打深入山谷祕境賞油桐花，每團團費僅1500元，每團以20至40人為限，即可享有專人導覽的桐花之旅。

彰化市長林世賢今天率團到「福田賞桐生態園區」踩線，他表示，一年一度的油桐花又綻開了，今年天氣暖和又符合節氣，來到彰化市的後山花園「福田賞桐生態園區」一遊，感受滿天飛雪的浪漫氛圍，保證讓能有一段美好又詩情畫意的回憶。

「邀請大家一起來玩！」林世賢指出，「2023客家桐花祭．福田桐花小旅行－慢慢散步桐花林」活動自4月15日至4月30日隆重登場，有賞桐步道及生態園區健行活動、桐花小旅行、社區小農市集、DIY活動及街頭藝人表演活動等，歡迎大家「一桐」來參加。

其中「福田桐花小旅行」自4月17日至4月21日及4月24日至4月28日舉辦，旅遊行程包含福田賞桐生態園區、自然生態復育園區、139縣道20公里沿途，費用每團1500元（以團體報名為主），每團20人至40人，承辦單位，由彰化市福田社區承辦，報名電話04-7385300。

福田社區發展協會理事長張慶富說，福田社區每年4、5月間油桐花盛開的，由於主要分布在山谷中，不但特別艷麗，且較不會受破壞，今年精心規畫的小旅行行程，串連福田賞桐生態園區、石牌坑親水步道、石牌四面佛、花壇虎山巖金針花、禾家牧場、今夜星辰休閒農場、彰南路古董民藝街等景點，值得一遊。

為服務搭乘大眾運輸的遊客前來賞花，彰化市公所安排彰南路接駁車，日期為4月15、16、22、23、29、30日，每日早上9時、10時、11時；下午1時、2時、3時整點於彰化火車站發車，免費搭乘，行經彰南路直達福田社區生態園區。