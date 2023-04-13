自動給氧器後可在急救過程中，穩定提供病人每6秒給1次適當的氧氣量。（雲林縣消防局提供）

雲林縣消防局3月起率全台之先在救護車全面配備自動給氧器、潮氣末二氧化碳分析儀，除在急救過程中穩定提供病人每6秒一次氧氣量，也能透過儀器數字精準監控急救品質。

雲林縣消防局救護車除全面配置自動體外心肺復甦機，3月起再提升呼吸道處置設備，打造救護車成為智慧行動急診室，接軌國際急救水準，也創下全台先例。

消防局指出，在無自動給氧器時，急救院前心跳停止病人（OHCA）除使用自動體外心肺復甦機，還需人工手動按壓甦醒球給予人工呼吸，有了自動給氧器後便可在急救過程中，穩定提供病人每6秒給1次適當的氧氣量，救護技術員也能騰出雙手做其他事，例如給予急救藥物。

潮氣末二氧化碳分析儀則可讓救護技術員透過數據監控急救品質，數據為0時代表病人可能有異物梗塞情形；數據大於15時代表CPR品質良好；數據突然大幅上升超過30時代表病人可能恢復自發性血液循環，應給予復甦後照護。

消防局表示，藉由這2項急救利器急救處置品質更穩定，救護技術員繫好安全帶專心監測OHCA病人，出勤更安全。

消防局解釋，救護車上的急救品質不穩定是因救護車艙內有其空間侷限性，車輛行進中加減速都會影響救護技術員急救品質，他們也常會在車艙發生碰撞傷害。

雲林縣消防局今年1月已辦理潮氣末二氧化碳監測器、自動給氧復甦機操作訓練，訓練完畢後全面配發至全縣24個分小隊，提高OHCA病人存活率。