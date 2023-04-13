五股、泰山輕軌規畫至今已走過14個年頭，日前還曾成為本屆新北市長選戰攻防焦點，民進黨新北立委林淑芬13日透過臉書透露，國發會上月通過五泰輕軌可行性評估並報行政院，她今日特地前往行政院與副院長鄭文燦溝通，預期行政院近日將核定五泰輕軌可行性評估。

新北巿政府規畫的五泰輕軌，去年2月獲國發會通過函報行政院，路線全長11.61公里，將設置14座車站，起自三重蘆洲交界的集賢路，終點為泰山的輔大醫院附近，行經洲子洋重劃區、泰山楓江整開區以及塭仔圳重劃區，力拚2024年動工，2030年完工，未來還將興建泰板輕軌銜接。

林淑芬臉書指出，從2014年新北市提報五股泰山輕軌可行性評估後，她不間斷地在立法院提出質詢，要求交通部、國發會、行政院盡快審議、快速核定。今年年初，行政院審查本案，並建議新北市府是否需因應本路線行經地區之多個都市計畫重劃區，調整為中高運量系統。新北市政府回覆，經評估低運量較符合該路線的經濟效益。

林淑芬說，她隨即在今年3月的總質詢督促行政院，應尊重地方政府意見並儘速核定通過。3月31日，國發會審查通過五泰輕軌可行性評估並報行政院，她今天特地前往行政院與鄭文燦溝通，強調五股地區的交通建設需要行政院大力支持，副院長也現場承諾，將以最快的速度來協調並核定五股泰山輕軌捷運系統。

她開心表示，謝謝鄭文燦的理解與行政院的大力支持，五股地區的大眾交通系統即將更完善，民眾的安全交通選擇又多一項了。