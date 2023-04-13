華盛頓郵報(Washington Post)的獨家消息，根據國防情報局(Defense Intelligence Agency)的內部評估，已超過400天的俄烏戰爭不會在今年結束，即使某一方出現重大勝利(或挫敗)也不能逼對方上談判桌。長期的戰爭可能造烏克蘭民心生厭，雖然總統澤倫斯基的地位不會動搖，但其他高層指揮官可能需要職務調整。

評估的結論是，「即使烏克蘭的春夏大反攻有進展，再次奪回大量領土，並對俄羅斯軍隊造成重創(但美國情報機構認為這種結果不太可能發生)，也無法逼俄軍承認失敗、和平談判然後撤軍。也就是說，在耗盡國力之前，俄烏雙方不會認輸。」

一名美國官員表示，評估並不會影響美國對烏克蘭的支持態度，何時談判的決定權，在澤倫斯基總統和烏克蘭人民身上。

上星期，洩露文件引發了各種討論，雖然無法證明真實度，但是卻可能影響戰爭的部署。多份文件是在Discord平台流傳出去，然後在網上擴散，五角大廈和司法部正在調查此事。

該文件比較驚人的預測是烏克蘭的未來政局，「持續的消耗戰，可能造成烏克蘭社會的厭戰感，進一步會對戰爭的打法出現批評，為平復這種批評，可能導致軍事領導層的異動。」

該文件沒有提到具體的人名，分析認為澤倫斯基在烏克蘭的地位牢不可動，但他的辦公室與烏克蘭軍隊總司令瓦列里‧札盧日內上將(Valerii Zaluzhnyi)存在緊張關係，基輔的一些人，將札盧日內視為政治威脅。

文件還預測，假如戰爭的僵局無法打破，烏克蘭可能會再次全面動員，將更多的年輕人送到前線。而且，可能會更加重力道轟擊俄羅斯境內的目標，也就是俄羅斯的戰火會更明顯。這讓一些美國官員感到不安，擔心普丁會以此理由將衝突升級。

至於俄羅斯，莫斯科會繼續動用更早期的封存武器，也會加速佔領區併入俄羅斯的努力。

在公開場合上，俄羅斯和烏克蘭都沒有排除談判的可能，但他們的要求卻大相徑庭。烏克蘭堅持俄羅斯全部撤出烏克蘭領土，包括克里米亞，還要懲辦戰爭發動者與戰爭賠償。

莫斯科堅持「烏克蘭必須承認新的領土現實」，這種談判要求顯然是不可能被接受，對烏克蘭、美國與北約都都是不可能的。

中國大陸針對這場衝突，曾提出了一項12點和平計劃，其標準幾乎無人反對，但幾乎沒有獲得多少關注。