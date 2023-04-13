民進黨正式提名賴清德參選總統後，賴喊出「2024不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇」。中廣董事長趙少康今(13日)發文強調，「賴清德你錯了，2024就是戰爭與和平的選擇！」他指出，賴說自己是務實主張台灣獨立的政治工作者，而且堅持不管擔任哪個職務都不改其志，所以不管賴清德嘴巴怎麼說，骨子裡就是台獨，他就是台獨金孫。選擇賴清德就是選擇台獨，就是讓台灣走向戰爭，這點沒有什麼好迴避的。

「去年九合一大選，我提出票投民進黨、青年上戰場口號，一句話打到民進黨要害！」趙少康提到，年輕人不想打仗、不要戰爭，希望兩岸和平，選票證明這就是選舉勝敗的重要關鍵。他當時說2022是2024的前哨戰，2024就是戰爭與和平的抉擇。重點是兩岸要和平，不能票投民進黨！

趙少康強調，賴清德喊2024是民主與專制的選擇，根本是邏輯謬誤，低估了選民智商。中華民國早就是民主國家，否則我們選什麼總統呢？國民黨勝選也不會變專制政權，何來民主與專制？反倒是民進黨執政後，成立黨產會、促轉會、大法官通吃、黑手伸進中選會及NCC、粗暴關中天、台南爆發黑金賄選，應該中立的行政機關全都倒向民進黨，立法院民進黨的立委變成護航部隊，全力壓制在野黨，賴清德還好意思講民主，民進黨當選把台灣搞成這樣，才是不民主！

趙少康質疑，台灣如果被中共拿去，當然就會專制獨裁，但如果沒戰爭台灣為何會被中共拿去？而會開戰就是因為民進黨主張台獨，對岸才會打過來。賴清德知道台獨主張，會讓美方質疑、中共開戰，台海動盪不安，所以偷換命題。一個為了取得政權，想獨又不敢說的賴清德，遮遮掩掩、拐彎抹角，實在是可憐又可笑！

趙少康直言，賴清德應該開大門走大路，公開宣示：「台獨會給台灣帶來戰爭，為了2300萬人的前途，為了消除各方的疑慮，我宣布民進黨放棄台灣獨立的主張！」回歸以攸關民生的公共政策為總統競選的主軸，才是正辦。