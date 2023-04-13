▲顏思涵在球場上的英姿。（國立基隆高中提供／徐佑昇基隆傳真）

▲顏思涵與師長合照。（國立基隆高中提供／徐佑昇基隆傳真）

國立基隆高中體育班外型亮麗的「羽球少女」顏思涵，於今年參加國立中山大學運動績優的羽球項目獨招，一路過關斬將，以學科、術科優異的成績正取國立中山大學財務管理系。基隆高中開心表示，她也同時是奧運羽球金牌國手李洋的學妹，未來期許能有更棒的表現。

目前正值高中畢業生申請入學的時期，而基中體育班顏思涵已用中山大學體育績優獨招的升學管道，順利考取該校財務管理學系，顏思涵今天與導師張瓊文一起來到校長辦公室，分享這個好消息。

由於國立中山大學只收一名羽球項目運動績優生，顏思涵考試時就抱持著一定要上榜的心態，過關斬將，不只學科第一名、術科也是第一名的優異成績正取中山大學。巧合的是，奧運奪金的羽球國手李洋也是基中體育班畢業的，所以算是顏思涵的學長。

顏思涵說，「到大學不只要繼續練球，也想學習其他的專業，人生不是只有打球而已，還有很多可以學習、嘗試的事物。」能夠順利進入中山大學，感謝體育班老師的栽培，讓她有機會展現自己的才華，並獲得這個難得的機會。

導師張瓊文說，思涵對學業十分認真，術科練習也都全力以赴。這次上中山大學，證明體育班不只運動好，學科也能很好，對於學弟妹也是一大激勵。另有一名老師表示，顏同學甜美客氣，人見人愛，讀書又很認真，打球也都有獲得名次，也因此有很多男同學「藉故」爭相向她學打羽球。

基中校長鍾定先鼓勵思涵在未來繼續努力，發揮所長，為自己和學校贏得更多的榮譽。鍾定先表示，基隆目前在羽球方面確實有蠻多優秀的校友，例如周天成、李洋、還有戴資穎的教練等等，都在各界發光發熱。

鍾定先強調，基中體育班不只對術科要求，對於學科也是很重視。因為在未來，運動員不是只有專項要強，學科能力也要強，才會有一定的競爭力。

鍾定先期許，相信在不久的將來，還會有更多像顏思涵一樣的優秀學生，透過體育教育和運動比賽，實現自己的夢想和目標。