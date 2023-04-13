主計總處今公布112年工業及服務業年終獎金發放狀況，年終獎金平均1.68個月，與108年(1.68個月)同為近5年來最高的發放月數；今年年終獎金平均金額為7萬5688元，不僅比去年增加3608元，也是創歷年最高的紀錄。

在各行業中，金融保險業年終獎金最優渥，以3.39個月居產業之冠，平均每位從業人員領的年終獎金高達22萬1824元，不動產業2.12個月次之，平均金額為9萬1030元，運輸倉儲業排名第三，平均年終獎金為9萬3500元。

今年平均年終獎金1.68個月，比去年1.63個月高，平均金額為7萬5688元，創歷年最高；主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，近年來經常性薪資有調漲，去年防疫規範放寬，內需服務業有疫後復甦的現象，營收、獲利改善後，年終獎金的月數也跟著上升。

根據統計，今年1至2月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5206元，較去年同期增加2.39％，總薪資也成長2.74％；不過，陳惠欣表示，同期的CPI為2.74％，考量物價因素後，實質經常性薪資年減0.34％，實質總薪資則年增0.01％。