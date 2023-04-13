民進黨於昨（12）日正式提名副總統賴清德參選2024，在記者會上，賴強調台灣多數民眾不接受一中原則、九二共識與一國兩制，直言2024選戰將會是「民主與專制的抉擇」；新北市長侯友宜對此則是用「內政停滯、百廢待舉」來反諷當前政府，四兩撥千斤化解綠營擅長的「國家認同」戰術。

面對綠營一貫的「國家認同」選戰策略，侯友宜強調，中華民國自1996年以來，落實民主機制已經很多年，每個人都有投票權、可以展現自由意志，早就是民主化的國家，接著話鋒一轉，侯直指當前人民最關心的是能不能安全、安定與安居樂業，反諷政府現在是內政停滯、百廢待舉，應該要立即改革，讓人民安心過好日子才是首要工作。

媒體接著追問侯是否自認是能改變內政停滯的人選？他雖不置可否，但列舉自己在新北執政的政績，包括塭仔圳、五股垃圾山的轉變，到軌道建設、公共運輸以及減碳，更強調推動SDGs是率先全國，新北成績斐然是大家都能看見的成果。

國民黨秘書長黃健庭說，黨內由侯友宜整合，至於後續泛藍及非民進黨陣營，應由誰來擔任整合角色？侯友宜表示，黨有自己的節奏與規畫，處理任何事都要團結所有人，所以一切尊重黨的規畫，大家團結一心，共同面對。