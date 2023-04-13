陳竹昇、林美秀飾演夫妻檔，與戲裡的兩位女兒。（八大電視提供）

《妳是我的姐妹》卡司齊聚。（八大電視提供）

温貞菱、李霈瑜（大霈）在八大電視最新戲劇《妳是我的姐妹》飾演一對存著微妙愛恨的親姊妹，大霈戲裡才貌雙全，享有眾人欣羨肯定的優秀5顆星光環；而温貞菱卻是在職涯、情路中跌跌撞撞，卻仍舊樂觀堅強的3.5顆星女孩，她為了貼近劇中角色，揮別過往的文青女神形象，改以一頭爆炸個性捲髮登場。

大霈笑稱自己私下應該只有2.5顆星，「現實生活中我就是一個賴皮的老么，所以要把自己的氣勢撐得像姐姐這樣，其實是蠻有趣的。」劇中飾演2人父母角色的金獎實力派演員林美秀、陳竹昇，已同台搭檔多次，默契不在話下，談到是否會有夫妻親密戲？林美秀語帶保留，風趣回應：「很難講喔！每次都說年輕人的親密戲很多，看起來感覺好像比較浪漫，其實有年紀的親密戲才High咧！」

陳竹昇則分享演出時進入拍戲場域，因為場景和對戲氛圍，可能會和林美秀適時臨場發揮，同時對温貞菱和大霈的演技信心十足，「我相信兩個女兒是聰明伶俐到導演不喊卡，也可以一直演下去！」

此外張軒睿飾演好朋友温貞菱的職場前輩，兩人戲裡是對歡喜冤家，彼此的互動逗趣、好笑，也會互相扶持，張軒睿說：「其實蠻多就像我們現實中相處的樣子。」林哲熹在劇中忠於自我，不受市俗價值觀影響的他，將和戲裡要求完美的大霈形成有趣的對比。

徐鈞浩飾演温貞菱的大學學長，多年之後與温貞菱在職場相遇；曾被網友點名和温貞菱撞臉、如同雙胞胎的徐鈞浩笑稱，兩人在戲裡重逢後的關係，絕對不是兄妹！林思宇則演出徐鈞浩的青梅竹馬，她透露角色的安排：「『青梅竹馬』這個字眼可能會讓另外一半擔心，可能具有危險性！」林思宇坦言看劇本時，就覺得蠻有挑戰的，自曝已先心理建設，準備好要受到大家的評論。