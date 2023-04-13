預防新冠肺炎的雙價BA.4／5次世代疫苗正在接種中，雲林縣在20鄉鎮市設置「疫苗快打站」，還有10個鄉鎮即將啟動。縣長張麗善呼籲，只要接種就送精選衛教包，各鄉鎮還加碼不同禮品。

雲林縣衛生局提醒，尚未完成基礎劑及6歲以上在今年1月1日起未接種過莫德納BA.4／5次世代疫苗追加劑的民眾踴躍接種；高風險族群盡早完成接種，減少罹患新冠肺炎重症及死亡機率。