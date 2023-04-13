因應新建工程，縣府第1辦公大樓旁機車棚通道，將從15日起停止通行。（李京昇攝）

苗栗縣政府活化利用舊苗栗縣議會，預計5月中旬將原地拆除舊建築，並重建苗栗市親子館與友善育兒空間，因應新建工程，縣府第1辦公大樓旁機車棚通道，將從15日起停止通行，縣府工務處提醒，施工期間請民眾道利用府東路、忠孝路。

舊苗栗縣議會位於苗栗縣府第1辦公大樓旁邊，2011年議會搬遷新址後，縣府設法加以活化利用，前棟現為已改為苗栗縣青年創業指揮部，後棟建築閒置多年後，縣府前瞻計畫獲衛生福利部補助6千萬元，加上縣府自籌，共計2.5億元拆除舊建築，並興建苗栗市親子館暨友善育兒空間。

縣府社會處長楊文志表示，新建的苗栗市親子館暨友善育兒空間，預定蓋地上3層、地下1層的建築，建築造型利用積木堆疊效果跟色彩變化，呈現活潑趣味性，總面積約824坪，總經費2億元5100萬元，工程約650天，未來落成預估托嬰中心可提供100名收托服務，親子館年度服務人次可達9萬人次以上，並創造40名工作職缺，增加在地就業機會。

苗栗市親子興建工程由縣府工務處發包、興建，工務處土木科長黃哲君說，新棟大樓內部空間左半邊為托嬰中心、右半邊為親子館，1樓托嬰中心規畫廚房、辦公室、保健室與活動室等空間；1樓親子館則為遊戲活動區。

2樓托嬰中心則有3間活動室、室內活動區；2樓親子館則有2間團體活動室、哺乳室、儲藏室等空間。3樓托嬰中心有4間活動室與1處室內活動區；3樓親子館則有多功能閱覽室、辦公室跟儲藏室。

另外，舊苗栗縣議會位於縣政府第1辦公大樓旁，中間有機車棚通道，提供機車及行人往來府前路與自治路。工務處指出，因辦理苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程，將設置施工圍籬，15日起該機車棚通道將停止通行，施工期間請用路人請改道，造成鄉親的不便，敬請見諒。