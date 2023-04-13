前台東立委賴坤成（左三）今天提出重啟公地放領和優化台東休閒運動政見。（蔡旻妤攝）

民進黨台東立委初選，由前立委賴坤成挑戰現任劉櫂豪，賴坤成今天提出重啟公地放領和優化台東休閒運動政見，爭取選民支持。

賴坤成今天上午舉辦優化台東運動休閒記者會，包括台灣棒球球員趙士強、帆船學校校長小飛、台東縣賽車推廣協會理事長蕭長青、美國職棒亞利桑那鳳凰城響尾蛇隊選手林昱珉父親陳琦柏等人到場支持。

賴坤成曾經是玉山國家公園首批解說員，除了喜愛健行，目前也擔任田徑委員會常務理事，他說，若能通過黨內初選、並當選立法委員，絕對結合個人在體育界的人脈及力量，盡力提升運動產業在軟硬體的優化及AI，必定好好運用台東的天然環境辦理各項賽事。

賴坤成說，台東的海岸線長達182公里，水上休閒產業卻不夠發達，未來當選後將利用蘭嶼、綠島，年年舉辦「蘭綠盃」帆船大賽，並打造台東成為陸海空三棲賽事基地。

賴坤成下午在台東縣太麻里鄉舉辦座談，他說，若能進入立法法院，他將以4年時間全力推動公地放領。他說，太麻里鄉金針山被劃為原保地，原墾戶被迫拆屋還地，台東公有土地佔全縣土地面積91.3％，而政府始終未重視，多數農民世代淪為佃農。因此公地放領是他參選的主軸，只要他進入立法院，4年時間絕對完成台東縣公地放領，落實土地轉型正義。