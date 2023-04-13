心臟黏液瘤是像果凍狀的腫瘤，可透過心臟超音波檢查發現。（竹山秀傳醫院提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山鎮20多歲李姓女子以為戴口罩呼吸困難、有點喘，因症狀愈趨嚴重，3月初至竹山秀傳醫院就醫，檢查發現心臟有5公分大黏液瘤，隨時可能猝死，猶如不定時炸彈，立刻轉診到彰濱秀傳醫院進行心臟手術切除腫瘤，病人術後復原良好，成為秀傳醫療體系區域聯防成功首例。

竹山秀傳醫院心臟內科主任醫師蔡鴻義表示，黏液瘤是像果凍狀的腫瘤，起初腫瘤不大時病人不會有任何症狀，當它阻礙到心臟的血流時，病人可能愈來愈喘，甚至出現頭暈、四肢無力癱軟等症狀，隨著病情發展更可能會出現胸痛、肺水腫、心肌梗阻、腫瘤栓塞而增加猝死的風險。

蔡鴻義說，李姓女子去年疫情期間發現自己出現喘的症狀，起初以為是戴口罩呼吸困難導致，沒想到近期症狀愈來愈嚴重，沒戴口罩也覺得很喘，曾到社區診所就醫，看過神經內科，上網查詢懷疑自己可能有心臟方面疾病，到本院看心臟科，透過心臟超音波檢查發現心臟有5公分大黏液瘤。

彰濱秀傳醫院副院長、心臟外科醫師黃正雄說，黏液瘤是臨床常見的心臟腫瘤，但20歲多歲年輕女性身上發現5公分大的腫瘤卻很罕見，目前黏液瘤發病原因不明，也沒有特效藥物可治療，若放任不管，患者隨時可能猝死，猶如不定時炸彈，最佳治療方式就是儘速手術切除，該患者切除腫瘤後已出院返家，術後恢復良好。

竹秀醫院院長莊碧焜指出，2021年4月成立心導管室，迄今已完成578人次心導管手術，在處理急性心血管疾病專業上有目共睹，秉持總裁黃明和「寧可醫師移動、也不讓病人奔波」的理念，彰化秀傳、彰濱秀傳骨科、心臟等各科權威也周周到竹山院區駐診，並不斷更新院內設備儀器，為鄉親健康把關。