觀察國內金融業隔夜拆款利率，2020年全球疫情大爆發，因應可能衝擊經濟成長，我國央行跟進美國降息1碼，使金融業隔拆利率下滑至0.08％左右，後續多在此水準上下浮動，約兩年多時間穩定在0.08％至0.09％之間。

因應全球高通膨壓力，去年3月美國聯準會（Fed）啟動升息，且升息步幅為史上最激進，我國央行也逐季跟進升息，去年共升息4次、2.5碼，今年3月則再升息半碼，銀行間資金調度的隔拆利率也逐步反應，隨升息碼數疊加，隔拆利率逐季上升。

根據央行統計，去年底央行再度升息半碼後，金融業隔加權平均拆利率在去年12月正式飆破0.5％，今年1月達0.56％、2月略降至0.556％；而央行在3月23日升息後，3月飆升至0.598％，已逼近0.6%水準。4月起金融業改拆利率大約在0.681％上下，預計4月加權平均利率將逼近0.7％。

檢視國內隔拆利率歷史走勢，這波升息循環前，國內資金長期過剩浮濫，金融業隔拆利率也一路下滑，從2015年時接近0.4％，平均每1至2年下滑0.1個百分點，至2020年降息後，正式低於0.1％。銀行資金調度主管指出，央行這波已升息5次後，隔拆利率一路走高，今年3月31日因應清明假期資金需求大增，最高一度衝上0.761％，為2008年12月18日以來新高，後續大約在0.681％上下，預計4月加權平均利率逼近0.7％。

銀行主管認為，美國升息可望在第二季結束，但後續利率應會在高點維持一段時間，最快明年才會降息，預料至年底我國隔拆利率會維持在0.6％以上水準。