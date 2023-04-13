在世界棒球經典賽集訓時不慎弄傷腰的樂天桃猿投手曾仁和已開始進入牛棚練投階段，今天練投約3、40球，總教練曾豪駒指出，除了牛棚外他還有做一些敏捷性的訓練，接下來就等待何時可以實戰練習。

曾仁和原本要為台灣出征本屆經典賽，但在2月中集訓進行實戰投打練習時身體出狀況，腰部有些微緊繃與不適感，最後他的位置由吳哲源遞補。

經過這段時間的復健及訓練，曾總表示，曾仁和在今天剛開始進牛棚練投，約投3、40球，也有做一些敏捷性訓練，接下來就等待何時開始實戰練習，依照過去經驗，大約還需要2周時間才會進入下一階段，至於何時能夠回歸賽場，則要視他身體狀況而定。

桃猿開季前3周賽程較不緊湊，單周最多4場比賽，但下周起將連3周面臨單周5戰，勢必要再從二軍拉人，曾總說：「先照先前輪值安排，度過這周後下周再看看，考慮人選滿多的，幾位年輕選手像是林子崴、莊昕諺都是設定人選。」