2024大選即將來臨，國民黨高市黨部13日宣布，立委初選第二階段候選人提名登記正式啟動，共納入第2選區（大崗山）、第6選區（鼓鹽前新苓）、第7選區（鳳山），據悉，原本也被列為第2階段的第3選區（左楠），因為民進黨立委劉世芳突然退選，加上黨內多人陸續宣布參選，高市黨部臨時將第3選區改至第三階段提名。

藍軍立委提名採分階段初選領表及登記方式進行，第一階段提名選區是指對內無競爭者，選情相對單純且明朗化的選區，而第二階段提名選區指的是黨內互有競逐的選區，此區將先行協調，若協調不成，就會舉辦黨內初選，至於第三階段提名選區則是黨內無人挑戰的艱困選區。

國民黨中常會12日通過第一階段立委提名，高雄僅第5選區（三民及部分苓雅）由高市議員黃柏霖通過提名，國民黨高市黨部13日接續公布第2選區、第6選區、第7選區為第二階段提名選區。

在藍營二階段提名中，第2選區相對單純，目前僅有前高市府民政局長、現任國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮表達參選意願，且他已與國民黨高市黨部主委羅世雄取得共識，若不出意外，高市第2選區立委候選人藍營將推派曹桓榮出征。

而第6及第7選區則是有多位競爭者角逐立委提名，第6選區包括高市議員黃紹庭、國民黨高市議會黨團總召陳美雅及前高市議員陳若翠都有意投入立委選戰；第7選區則是有高市議員李雅靜率先表態參選，並掛出競選看板，雖然高市議員鍾易仲傳出有意參選，但目前尚未明確表明意願。

據了解，高雄第3選區原本也在藍營二階段提名的規畫當中，但由於劉世芳日前突然拋震撼彈，宣布自己因健康因素決定退選，打亂藍營布局，加上黨內有多人有意角逐立委大位，陸續宣布參選，因此，高市黨部於12日臨時將第3選區撤換為第三階段提名選區。