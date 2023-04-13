南韓高人氣女子團體BLACKPINK近期才在各地展開巡迴演唱會讓全球粉絲嗨翻，豈料人紅是非多，成員之一的朴彩英（Rosé）近期卻無端捲入了「染毒」風波，在陸網上掀起熱議。對此，其所屬經紀公司YG娛樂今(13日)發出聲明，表示：「是不實謠言，將採取法律行動。」
昨(12日)，朴彩英遭陸媒報導有「染毒」嫌疑，內文稱有某藝術品牌總監近日曬出一張聚會照片，並因有網友指出照片中的煙灰缸內有「奇怪痕跡」，而引發朴英恐染毒的嫌疑。此後，也有粉絲出面為她澄清，而相關話題甚至衝上微博文娛熱搜榜上第一的位置，在網路上掀起兩極討論聲浪。
綜合韓媒報導，對此傳聞YG娛樂今日發出官方聲明，「在部分社群上流傳的有關朴彩英的謠言是明顯的不實傳聞。」將會對於侵害藝人權益的行為採取法律措施，而公司也會持續監測謠言的產生與傳播，並且會以強硬的方式應對。
此外，該則消息也傳回陸網，不少BLACKPINK的粉絲紛紛表示：「別太離譜了，放過姐姐吧」、「外網只是粉絲打架，但大陸這邊卻有不少媒體報導了」、「終於還給姊姊清白了」、「網路不是法外之地，各位留言之前先想清楚吧。」
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