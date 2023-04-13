生田斗真在《湯道》中有不少澡堂裸露戲。（采昌提供）

由奧斯卡最佳外語片《送行者：禮儀師的樂章》編劇、有「熊本熊之父」之稱的日本創意大師小山薰堂擔任企劃及編劇，空降日本新片票房冠軍的《湯道》，透過小山薰堂在2015年所提倡的特殊「湯道」入浴文化為精髓，打造不同於「茶道」、「花道」或「香道」的日本特殊入浴文化。傑尼斯演技派男星生田斗真在片中有大量的裸露沐浴戲，讓人看到目不暇給，他表示：「由於電影以澡堂為舞台，某種層面來說，我們得以裸露心靈，通過泡澡感受比平時更加接近的演員與工作人員。我希望觀眾看完之後，能夠重新面對自己，珍惜每天的生活！」

擔任電影《湯道》企劃與編劇的小山薰堂，以源源不絕的創造力，身兼電視節目企畫編劇、戲劇編劇、作家、作詞人、譯者、廣播節目主持人等多項職務，被業界譽為是難以定義的全方位跨界創意大師。他不僅在日本，更在台灣享譽高度人氣，也曾以《鐵人之料理》、《電波少年》等知名電視節目企劃享譽國際。他也因為「熊本熊」企劃，成功將熊本縣行銷到世界各地，因此被譽為「熊本熊之父」。本身就是泡湯迷的他，從2015年開始，便全心投入、提倡以入浴精神及儀式為重心的「湯道」，就像大家對「茶道」、「花道」或「香道」的熟悉，他認為日本也該有特殊的入浴文化，讓「湯道」能成為全世界都喜愛的文化體驗。透過原創的故事成就出《湯道》這部笑中帶淚的電影，全片在澡堂氤氳繚繞，瀰漫濃厚的人情味。

《湯道》也可說是近年來超豪華的演出陣容，除了主要演員生田斗真、濱田岳、橋本環奈之外，其他參與的演員們也是一時之選，包括窪田正孝、朝日奈央、寺島進、戶田惠子、Wentz瑛士、生見愛瑠、天童芳美、Chris Hart、角野卓造、柄本明、夏木麻里、小日向文世、吉田鋼太郎等老中青三代演技派卡司，透過各有千秋的性格人物，彼此背負著各自的人生歷程而齊聚一堂，共同演繹這部充滿淚水與生命力的感動物語。

尤其生田斗真這回飾演因為工作不順利，只好重返老家，並與弟弟相愛相殺的哥哥，生田也對這次接演表示：「跟我合作的濱田和橋本，即使在拍攝以外的時間，也能自然而然地團結在一起，感覺就像被可愛的弟弟和妹妹夾在中間，讓我感到非常幸福，請期待我們三人的三角關係，會出現什麼樣的化學反應！」值得一提的是，這也是生田繼《臥底型警》後再度尺度大開，演出不少在澡堂中的裸露戲。他也補充：「由於本片以澡堂作為舞台，就某種層面來說，我們得以裸露心靈，通過泡澡感受比平時更加接近的演員與工作人員。我希望觀眾看完本片之後，能夠重新面對自己，珍惜每天的生活！」

《湯道》不僅在日本受歡迎，世界各地都深陷於它的魅力。本片除了在夏威夷影展舉辦世界首映，近日更獲得義大利烏迪內遠東影展青睞，強勢入選競賽單元。尤其從1999年開始舉辦的遠東影展，是歐洲最大、專門介紹亞洲電影的影展，北野武曾獲該影展「終身成就獎」肯定，當年由阿部寬主演的《羅馬浴場》也曾參加該影展。這回本片入選，也讓選片委員對本片期待地表示：「備受期待的澡堂喜劇又要重返義大利了！」《湯道》將在5月12日在台灣上映。