上週五，廣州松園，習近平總書記同法國總統馬克龍觀景品茗，縱論古今。他說，廣州是中國民主革命的策源地和中國改革開放的排頭兵。現在廣州正在積極推進粵港澳大灣區建設，繼續在高質量發展方面發揮領頭羊和火車頭作用。本週三，4月12日，習近平來到廣州考察，重點調研了2家企業。此行傳遞了哪些訊息？在高質量發展的滾滾春潮中，應該主攻什麼方向？大陸官媒央視《時政新聞眼》做出解讀。

看製造基地：高水平開放 高質量發展

12日，習近平首先來到樂金顯示廣州製造基地考察。基地涵蓋多家企業，主要生產電視用OLED面板。在這個製造基地，習近平重點瞭解當地推進高水平對外開放、推動製造業高質量發展。

先看高水平對外開放。

廣東，是中國改革開放中得風氣之先的地方。粵港澳大灣區，則是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。海內外投資者持續看好廣東、投資大灣區，生動演繹了「雙向奔赴」。

中共二十大報告強調，要推進高水平對外開放。去年11月，習近平在第五屆進博會開幕式致辭中表示：「我們要以開放紓發展之困、以開放匯合作之力、以開放聚創新之勢、以開放謀共享之福。」

一個月後，在中央經濟工作會議上，習近平再度強調：以國內大循環吸引全球資源要素，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作質量和水平。

以更寬廣的視野、更高的目標要求、更有力的舉措推動全面開放，這是習近平給廣東提出的要求，也是廣東的使命。

再看製造業高質量發展。

從「珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電」，升級到工業機器人、無人機、新能源汽車，如今廣東已成為全球重要的製造業基地。

製造業是中國經濟命脈所系，是立國之本、強國之基。今年大陸全國兩會期間，習近平在參加江蘇代表團審議時指出，「任何時候中國都不能缺少製造業」。他說：「我常說兩個必保，一個是糧食飯碗中國必須端牢，再一個製造業必須築牢。」

5年前考察廣東時，習近平強調，推動製造業加速向數位化、網路化、智慧化發展。這是習近平給廣東指明的道路，也是中國製造業發展的方向。

看新能源汽車：方興未艾 正當其時

當天，習近平總書記還到訪廣汽集團。廣汽埃安新能源汽車股份有限公司是國內新能源汽車的一家頭部企業。

廣汽埃安總裝車間，分布著一條條智能生產線。這裡的生產線大腦配備智能晶片，能識別定制工藝、自我調節升降高度適應裝配，既降低人工勞動強度，更實現人機和諧作業。

習近平還來到廣汽研究院調研。這家研究院成立於2006年。院長吳堅介紹說，研究院的定位就是技術研發樞紐，構建大陸國內一流、國際先進的自主正向開發能力。目前研發人員超過5000人，擁有專利14000餘件，發明佔比40％。

目前，智能與新能源汽車是廣州三大新興支柱產業之一，發展可謂正當其時。

習近平總書記曾指出，汽車行業是市場很大、技術含量和管理精細化程度很高的行業，發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。

中共十八大以來，他多次赴相關企業考察，針對推進科技創新、打造自主品牌提出明確要求。

2014年5月，習近平赴上海考察期間來到上海汽車集團技術中心。針對發展新能源汽車，他強調，要加大研發力度，認真研究市場，用好用活政策，開發適應各種需求的產品，使之成為一個強勁的增長點。

2020年7月赴吉林考察時，習近平來到新中國汽車工業的搖籃——一汽集團。他說，現在，國際上汽車製造業競爭很激烈，信息化、智慧化等趨勢不斷發展，對中國來講有危有機，危中有機。一定要把關鍵核心技術掌握在自己手裡，中國要立這個志向，把民族汽車品牌搞上去。

推進中國式現代化是一個系統工程，需要正確處理好包括「自立自強與對外開放」等在內的一系列重大關係。

在廣汽研究院，習近平同科研人員、企業家、職工、外資企業代表等交流。他指出，中國式現代化與西方現代化有本質不同，西方現代化那種兩極分化、掠奪別國等道路，中國不能走也走不通。中國式現代化立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，中國將一步一個腳印紮紮實實向前推進。

調研兩家企業，蘊含戰略思考

中共十八大以來，習近平總書記4次赴廣東考察，每次都走進企業調研，從經濟結構調整、民營企業發展，到推動自主創新，每次都傳遞鮮明信息。

在《時政新聞眼》看來，習近平此次在廣州重點調研兩家企業，蘊含著深層次的戰略思考。

一是發展高端製造業、建設製造強國。

對於大國發展和安全來說，製造業意義非凡。從實體經濟來看，中國要始終把發展經濟的著力點放在實體經濟上，而先進製造業是實體經濟的一個關鍵。從首要任務來看，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，而高端製造是經濟高質量發展的重要支撐。

二是加快實現高水平科技自立自強。這是推動高質量發展的必由之路。

去年10月，習近平在廣東潮州一家企業考察時說：「自主創新是我當前最重視的，也是黨中央最重視的事情。」前不久在江蘇代表團，習近平鄭重指出，中國能不能如期全面建成社會主義現代化強國，關鍵看科技自立自強。實現科技自立自強，必須強化企業主體地位。

三是激發各類經營主體活力，為投資創業營造良好環境。

在2020年7月的企業家座談會上，習近平指出，要支持企業家心無旁騖、長遠打算，以恆心辦恆業，紮根中國市場，深耕中國市場。前不久，習近平在看望參加政協會議的民建工商聯界委員時強調，要為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的環境。

四是銳意開拓全面擴大開放，讓開放的大門越開越大。

當前，經濟全球化遭遇逆流，保護主義抬頭，但中國要堅持敞開大門搞建設。在去年底的中央經濟工作會議上，習近平強調，要更大力度吸引和利用外資。在十四屆全國人大一次會議上，習近平明確宣示，中國要紮實推進高水平對外開放，既用好全球市場和資源發展自己，又推動世界共同發展。

廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，今年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年。習近平總書記廣東考察的戰略思考和部署，有著關乎全局的重要意義，引領中國為強國建設、民族復興偉業而奮鬥。