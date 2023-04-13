花蓮光復鄉敦厚路與中正路口及光復路與中山路二段路口，是鄉內人車交流密集點，不過卻未設置交通號誌，當地村長向議長張峻陳情，今到場會勘，因設置號誌柱有困難度，決議先採路口路面安全標示進行改善，再視改善情況後續改善。

敦厚路與中正路口及光復路與中山路二段路口，一直以來是光復市區人車潮密路口，這兩路口未設交通號誌，再加上路口並未劃設禁止停車標線，以致車輛臨停，阻礙交通視線，常發生交通事故。

光復鄉敦厚路與中正路口及光復路與中山路二段路口，人車交流密集，議長張峻邀集縣府等單位尋求交通改善。（花蓮縣議會提供／王志偉花蓮傳真）

議長張峻與縣府建設處交通科鄭君彥、光復鄉公所建設課技士陳毅鴻、鳳林分局陳建文、大華村長曾天滄、大安村長徐振雄及當地居民會勘。

家住光復鄉的張峻說，敦厚路與中正路口是光復前往光豐公路的主要道路，也市區中心車水馬龍的路口；中山路二段與光復路口是前往光復國中、國小及光復高職三所校區的主要道路，基於行車以及學生上下課安全的考量，這兩個路口亟需進行改善，以保障用路人的安全。

張峻指出，會勘後發現這兩處路口均有交通號誌柱架設的困難度，最後決議在這兩個路口先行劃設黃網線、路口路邊禁止停車線、停止線及「慢」字的地面標示作為前期改善，再根據交通改善數據，以滾動式檢討來加強未來的改進措施。

大安村長徐振雄表示，敦厚路與中正路口，過去曾因號誌柱的設置地點無法達成共識而令改善難以執行，其中有遮雨篷的問題；有號誌柱擋住商家問題；以及號誌支柱過於偏向道路等問題，這次決議先採路口地面完整的標示加強，讓該路口的交通安全改善邁進一大步。

大華村長曾天滄表示，中山路二段與光復路口每次發生事故時，因為該路口毫無設置任何號誌和標線，總是無法釐清肇事的責任歸屬，今終於協調出可行性的解決方案。